В Киеве в тройном ДТП патрульного зажало между автомобилями (видео)

Водитель скрылся с места аварии.

На проспекте Победы в Киеве произошло тройное ДТП. В аварии пострадали два человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

По словам свидетелей аварии, сначала на проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Renault и BMW.

Прибывшие патрульные оформляли ДТП, когда в Renault на скорости въехал Hyundai. Одного из патрульных зажало между автомобилями.

Сообщается, что водитель Hyundai покинул место происшествия.

По данным Telegram-канала, в результате аварии пострадали два человека. Их госпитализировали.

На месте происшествия работают работники Государственной службы по чрезвычайным происшествиям Украины. Следователи должны установить все обстоятельства аварии.

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УНИАН