В Киеве во время пожара в многоэтажке погибла семейная пара

В Киеве участились пожары, которые, к сожалению, имели трагический исход. Так, в результате пожара в многоэтажке в Днепровском районе погибли 2 человека.

21 января в 01:32 на 101 поступило сообщение о пожаре на просп. Павла Тычины, 12-А, что в Днепровском районе столицы. Сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС Киева.

Как оказалось, пожар возник в комнате 3-х комнатной квартиры на 6-м этаже 9-этажного жилого дома. Бойцы сразу же приступили к тушению пожара. В 02:02 возгорание огнеборцы локализовали на площади 20 кв. м, а в 02:11 – ликвидировали.

Во время тушения пожара в комнате, где произошел пожар, были обнаружены тело мужчины 1964 года рождения и тело женщины 1962 года рождения.

На месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Причину и обстоятельства возникновения данного пожара будут устанавливать правоохранители.