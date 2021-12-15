В Киеве водитель на BMW протаранил припаркованные авто и влетел в стену ТРЦ (фото)

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В Киеве водитель легковой машины BMW на скорости влетел в припаркованные автомобили, после чего врезался в здание торгово-развлекательного центра.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киев Оперативный.

Возле столичного ТРЦ произошло ДТП / фото Киев Оперативный

фото Киев Оперативный

По их данным, дорожно-транспортное происшествие произошло около 00:30.

фото Киев Оперативный

фото Киев Оперативный

«На Оболонском проспекте водитель BMW на довольно высокой скорости снес два припаркованных авто, а потом еще и в здание ТРЦ DreamTown влетел», — говорится в сообщении.

фото Киев Оперативный

фото Киев Оперативный

В машине находились два человека. По словам свидетелей происшествия, они находятся в состоянии алкогольного опьянения. // УНИАН

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