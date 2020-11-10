В Киеве водитель на тротуаре сбил насмерть полицейскую
Водитель «Шевроле» не справился с управлением и вылетел на тротуар.
В Киеве водитель не справился с управлением и насмерть сбил полицейскую, которая шла по тротуару.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Инцидент произошел накануне вечером. Водитель «Шевроле» не справился с управлением и вылетел на тротуар. В это время там как раз шла женщина. От полученных травм она скончалась на месте.
Известно, что погибшая была сотрудницей управления полиции. Ее имя и должность коллеги пока не разглашают.
26-летнего водителя автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.
Правоохранители уже открыли уголовное производство. // УНИАНTweet