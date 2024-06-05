В кілометрі від берега в Одесі знайшли тіло поліцейської, яку хвилею змило в море

В Одесі водолази-рятувальники знайшли тіло дівчини-поліцейської, яку напередодні під час шторму хвилею знесло у море.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

“В Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини, яку напередодні хвилею знесло з пірса. Сьогодні вдень, на відстані близько 1 км від берега, водолази виявили тіло потопельниці”.

Раніше повідомлялося, що в Одесі 2 червня під час шторму змило в море 20-річну лейтенанта поліції з Рівненської області, яка приїхала у місто на відпочинок. // УП