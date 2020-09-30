В Києві співробітницю посольства США з пробитою головою знайшли перехожі, вона померла в лікарні

Жінку у непритомному стані з травмою голови виявили перехожі на вул. Толбухіна. Її госпіталізовано до лікарняного закладу, де вона згодом померла. Правоохоронці на місці події з’ясовують усі обставини скоєного.

Сьогодні, 30 вересня, на спецлінію 102 до столичної поліції надійшла інформація про виявлення жінки із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна, що в Шевченківському районі столиці. За викликом негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та представники інших профільних служб.

Жінку у непритомному стані госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла. При огляді речей потерпілої виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я.

Наразі у лікарняному закладі та на місці події слідчі і представники інших профільних служб проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців, а також обставини, за яких жінка отримала тілесні ушкодження.

У результаті проведення невідкладних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Тривають його пошуки.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана відповідна правова кваліфікація.