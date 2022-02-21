В Кривом Роге хозяйка обнаружила в квартире двух мертвых квартирантов
В городе Кривой Рог Днепропетровской области 45-летняя женщина обнаружила трупы двух квартиросъемщиков, которые снимали у нее жилье.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.
Вечером 19 февраля в полицию обратилась жительница Кривого Рога, проживающая в многоэтажке на Южном проспекте. Криворожанка сообщила, что обнаружила в комнате двух квартиросъемщиков, 45 и 26 лет.
На место происшествия приехали полицейские. Как объяснила копам женщина, она — лежачая больная, и данные граждане снимали у нее жилье за еду.
По предварительной информации, квартиросъемщики умерли от передозировки наркотиков. Все обстоятельства произошедшего и причину смерти двух криворожан установят правоохранители.Tweet