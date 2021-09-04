В Крыму российские оккупанты задержали замглавы Меджлиса
Российские оккупанты схватили в Крыму замглавы Меджлиса Наримана Джеляла.
Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, российские оккупанты на рассвете пришли домой к Джелялу с обысками.
По данным Денисовой, оккупанты вывезли его в фейковый орган «управление ФСБ России». В то же время представитель президента в АР Крым Антон Кориневич и адвокат Николай Полозов говорят, что местонахождение Джеляла неизвестно.
Денисова же отмечает, что накануне после обысков пропали двое крымских татар – Эльдар Одаманов и Азиз Ахтемов. Их местонахождение до сих пор неизвестно.
- По данным МИД, с начала российской оккупации жертвами насильственных исчезновений в Крыму стали минимум 44 человека, судьба 15 из них – все еще неизвестна.
- 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. На саммите была принята совместная декларация участников, замгенсека НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, а президент Владимир Зеленский сказал: подпись России будет последней, на последнем саммите Крымской платформы в Ялте.
- Россия угрожала участникам Крымской платформы как до, так и после саммита.
Марк Сировой, Liga.netTweet