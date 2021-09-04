В Крыму российские оккупанты задержали замглавы Меджлиса

Российские оккупанты схватили в Крыму замглавы Меджлиса Наримана Джеляла.

Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, российские оккупанты на рассвете пришли домой к Джелялу с обысками.

По данным Денисовой, оккупанты вывезли его в фейковый орган «управление ФСБ России». В то же время представитель президента в АР Крым Антон Кориневич и адвокат Николай Полозов говорят, что местонахождение Джеляла неизвестно.

Денисова же отмечает, что накануне после обысков пропали двое крымских татар – Эльдар Одаманов и Азиз Ахтемов. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

Марк Сировой, Liga.net