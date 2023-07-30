В Києві, водій позашляховика “підрізав” машину “швидкої” бо йому не сподобалось що та спішила рятувати життя 2-річній дитині

Рухаючись із увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом, медики саме транспортували до лікарні 2-річну дитину. Керманичу не сподобалось, як у крайній лівій смузі поспішає спецтранспорт, тож він «підрізав» авто та зупинив рух ШМД. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Сьогодні, 30 липня, під час моніторингу мережі Інтернет, правоохоронці виявили відео, де водій позашляховика навмисно «підрізав» та заблокував рух спецтранспорту. Медики саме транспортували до лікарні дитину, тож кожна хвилина була на рахунку.

Як зʼясувалося, водію не сподобалось, що карета ШМД поспішає з увімкненими спецсиганалами у крайній лівій смузі, тож він різко «підрізав» авто та на деякий час зупинив спецтранспорт. У ці хвилини в салоні ШМД саме перебувала 2-річна дитина, яку екстрено транспортували до лікарні. Лише після умовляння медиків, порушник розблокував проїзд кареті ШМД.Поліцейські Подільського управління поліції зареєстрували подію та надали орієнтування по автівці усім нарядам поліції. За допомогти аналітиків столичного главку правоохоронці встановили маршрут руху автомобіля.

Близько 16:00 години патрульні поліцейські, спецпризначенці полку №1 та оперативники Подільського управління поліції зупинили водія на вулиці Протасів Яр. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка затримала чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушником виявився киянин, 1989 року народження.

Слідчі кваліфікували дану подію як хуліганство за ст. 296 Кримінального кодексу України. Водію загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Відділ комунікації поліції Києва