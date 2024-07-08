В Києві зупинили рух потягів на наземній частині «червоної» лінії метро

В Києві на «червоній» лінії метрополітену тимчасово зупинили рух потягів на лівий берег. Поїзди метро курсують від станції «Академмістечко» до «Арсенальної», повідомила Київська міська державна адміністрація.

Так, зараз повністю зупинено рух поїздів наземною частиною цієї гілки метрополітену – від станції «Дніпро» до станції «Лісова».

В КМДА зазначили, що обмеження в роботі «червоної» лінії метро введені з міркувань безпеки, в тому числі для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці.

«Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі поінформуємо додатково», – йдеться у повідомленні.

Що стосується станції метро «Лукянівська», яка зазнала пошкоджень під час першої хвилі ракетного удару по Києву 8 липня, то вона працює з урахуванням повітряної тривоги як для перевезень, так і для укриття населення. // Дзеркало тижня