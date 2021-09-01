В Мариуполе молодая женщина погибла в легковушке, врезавшейся в столб (фото)

На рассвете в Мариуполе произошла смертельная авария, в которой погибла 30-летняя женщина

Около 5:00 часов утра на улице Набережной в Мариуполе автомобиль Opel вылетел с дороги и врезался в столб.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Opel не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в электроопору. В результате происшествия девушка-водитель 1991 года рождения от полученных травм скончалась на месте», — сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на DTP. mariupol.

Судя по фото разбитой машины, удар был страшной силы, что свидетельствует о значительной скорости авто в момент аварии.

В комментариях отмечают, что у погибшей женщины остался ребенок школьного возраста.