В МИД сообщили о состоянии украинцев, которые пострадали в катастрофе вертолета в Польше

Трое украинцев, попавших в аварию вертолета в Польше, находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

По его словам, в результате падения гражданского винтокрылую в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве трое граждан Украины получили травмы: пилот и двое пассажиров.

«Пострадавшие украинцы госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Консульство Украины в Гданьске предоставляет гражданам необходимую консульскую помощь, взаимодействует с правоохранительными органами и Государственной комиссии Польши по расследованию авиационных аварий для выяснения причин падения, поддерживает контакт с больницей», — сказали в МИД.

РБК-Украина сообщало, что больше всего пострадала женщина, которую доставили в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете польской медицинской авиации.