В Москве школьник-игроман покончил с собой из-за отключенного отцом интернета

Отец пытался таким способом наказать подростка

Юный игроман погиб на юго-востоке Москвы 10 ноября. Отец, как мог, боролся с пристрастием 16-летнего школьника, и в качестве крайней меры отключил интернет.

Как стало известно «МК», мотивом трагедии послужил многолетний семейный конфликт по поводу компьютерной зависимости десятиклассника. Игромания у парня началась с пятилетнего возраста. Поначалу это были игровые приставки, затем компьютер, которому на смену пришел смартфон. Тинейджер играл в безобидную мультяшную игру, но буквально с утра до ночи. Порой его заставали с мобильным телефоном под одеялом. Естественно, родственников беспокоила эта болезненное пристрастие. Однако врачам сына не показывали.

В понедельник отец после окончания школьного дистанционного обучения в 16.00 отключил в квартире интернет. Это вызвало злобу у юноши — отец и сын крепко поругались. На следующий день в 8.00 мужчина, проходя мимо сына, сообщил о включении вайфая — тот промолчал. Он собирался пить чай перед уроками. Мать подростка с младшим сыном, которому в декабре исполнится 8 лет, пошла в школу.

Отец вышел на лестничную клетку покурить. А когда вернулся в квартиру, то увидел, что сына нет. Юноша погиб на глазах случайной прохожей – его тело нашли под окнами.

Записок погибший не оставил. Оперативники нашли фотографии с синяками и ссадинами, которые он выкладывал в соцсеть. Отец припомнил, что не так давно старший сын в порыве гнева выкрикнул, что отомстит. Вполне вероятно, отпрыск собирался обвинить отца в рукоприкладстве, хотя мужчина, по его уверениям, максимум мог отвесить подзатыльник. Более того, старший сын однажды расцарапал отцу лицо, рассердившись по поводу отключения интернета. Глава семейства характеризовал первенца, как нелюдимого человека. У него было два друга, с которыми он общался по телефону. Родным хотелось бы, чтобы сын хотя бы прогуливался иногда, а не сидел в смартфоне.

Родители взяли отпуск в связи с семейной бедой (мужчина трудится электриком, его жена товароведом). А младшему сыну они скажут о случившемся через две недели.