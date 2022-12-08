В найближчу годину очікується погіршення погоди по Києву та області

Київ та область найближчої години накриє туман. Він може протриматись до ранку п’ятниці, 9 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

“У найближчу годину утриманням до кінця доби 8 грудня та в першій половині дня 9 грудня туман, видимість 200-500 м”, – йдеться в повідомленні. Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.