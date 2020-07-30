В Николаеве маршрутка врезалась в дерево: пострадали 9 пассажиров (фото, видео)

В Николаеве произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, к которому может быть причастен водитель маршрутки.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Предварительно установлено, что в четверг, 30 июля, около половины седьмого вечера на проспекте Центральном, 44-летний водитель не справился с управлением пассажирского автобуса Рута, тот вылетел за пределы проезжей части и ударился в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», и проводят расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»