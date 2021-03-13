В Николаеве полиция гонялась за пьяным чиновником ОГА, удиравшем на «Рендж Ровере»

Вечером в пятницу, 12 марта, несколько патрульных автомобилей гонялись по всему центру Николаева за автомобилем Range Rover, пытавшимся скрыться от полиции.

«Рендж Ровер» ехал по проспекту Центральному со стороны ул. Декабристов в направлении Пушкинской. При повороте на ул. Фалеевскую водитель не включил сигнал поворота. Экипаж патрульного автомобиля, заметивший это, подал водителю сигнал об остановке. Однако автомобиль только прибавил скорость.

Полицейские пустились в погоню. «Рендж Ровер» с ул. Фалеевской свернул на Спасскую, затем на Карла Либкнехта, потом на Адмиральскую. В течение 10-15 минут полицейские гонялись за «Рендж Ровером» по всему центру города, пока, наконец, несколько автомобилей патрульной полиции не «зажали» его со всех сторон на ул. Никольской, в районе пересечения с ул. Соборной.

Водитель вышел из авто и попытался «договориться» с патрульными, однако из этого ничего не получилось. В ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское либо на месте, либо в нарколаборатории отказался.

За рулем «Рендж Ровера» был некий Бурда Игорь Владимирович. На сидении авто лежала его визитная карточка, из которой следовало, что ее владелец является помощником народного депутата Украины.

На сайте Верховной Рады такого «помощника» обнаружить не удалось. Помог сайт электронных деклараций — там Игорь Владимирович Бурда значится как главный специалист управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации. На своей странице в Фейсбук Игорь Бурда «скромно» называет себя «политическим деятелем». Основанием для этого утверждения, по всей видимости, послужил тот факт, что на местных выборах осенью 2020 года он баллотировался в депутаты Николаевского горсовета от партии «Слуга народа».

В отношении чиновника и «политического деятеля» полицейские составили сразу несколько протоколов по различным статьям админкодекса Украины, в том числе и по ст. 130 — «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции». // Новости N