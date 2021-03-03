В Николаеве разыскивают пропавшего без вести сирийского моряка (фото)

В Николаеве полиция разыскивает пропавшего без вести иностранного моряка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Моряк, гражданин Сирии Али Али 1993 года рождения, вышел с территории Николаевского морского торгового порта в Заводском районе 1 марта и до настоящего времени не вернулся.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в Николаевское районное управление по адресу: город Николаев, улица Белая, 44 или по телефонам (0512), 40-94-89, 34-11-98, 53-13-31, 34-11-98 или 102», – обратились в полиции. // Преступности.НЕТ