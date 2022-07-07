В Никополе 17-летняя девица угнала родительское авто и сбила подростка на велосипеде

В Никополе несовершеннолетняя девушка угодила в ДТП на угнанном у родителей автомобиле.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Авария случилась в среду, 6 июля, около 19:00. 17-летняя девушка из Никополя, у которой нет водительских прав, села за руль родительского автомобиля «MercedesVito». На перекрестке улиц Херсонской и Каштановой она сбила подростка на велосипеде.

В результате аварии велосипедист 2005-го года рождения получил открытый перелом большеберцовой кости и рваную рану. Пострадавшего доставили в городскую больницу №4.