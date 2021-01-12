В Новомосковске из-за ДТП погибла 2-летняя девочка, стоявшая с мамой у светофора

В городе Новомосковск Днепропетровской области из-за ДТП погиб маленький ребенок.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на фейсбук-страницу «ПОДСЛУШАНО НОВОМОСКОВСК — УКРАИНА».

По предварительной информации, на улице Зины Белой произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. От удара одну из легковушек отбросило на обочину, где на светофоре стояли мать и 2-летняя девочка. В результате, пострадала малышка. Родители не стали дожидаться скорую и самостоятельно решили отвезти ребенка в больницу.

Однако по пути в медучреждение девочка скончалась. Все детали происшествия выясняются.