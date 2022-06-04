В Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна 4-го поверху. У квартирі залишила передсмертну записку

В Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна своєї квартири, що розташована на четвертому поверсі.

Як повідомили у поліції Одеської області, її знайшли сусіди, викликали медиків, але у «швидкій» дитина померла, передає УНН.

Як повідомили у поліції, дитина вистрибнула з вікна своєї квартири, що розташована на четвертому поверсі багатоповерхівки по вулиці Генерала Вишневського, сьогодні вранці, коли нікого не було вдома.

Її, ще живою, у дворі будинку виявили сусіди й одразу викликали медиків, однак у кареті швидкої допомоги, по дорозі в лікарню, вона померла.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1. В ході огляду оселі сім’ї померлої була виявлена передсмертна записка.

Встановлюються повні обставини події. Вирішується питання про її кваліфікацію.