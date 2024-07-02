В Одесі 48-річний водій автомобіля Ford наїхав на 32-річного чоловіка, коли той намагався перебігти дорогу

Автопригода сталась сьогодні, 2 липня, в обід на вулиці Буніна, повідомляє Одеське районне управління поліції № 1. Попередньо правоохоронці встановили, що 48-річний водій автомобіля Ford наїхав на 32-річного чоловіка, коли він намагався перебігти дорогу у невстановленому для цього місці.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу попередньо з політравмою, а водія перевірили на стан спʼяніння – він був тверезий.

На місці автопригоди працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та патрульні.

Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Повні обставини події встановлюються.

Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись ПДР. Зокрема, у цьому випадку пішохід міг уникнути травмування, якби не поспішав та пройшов близько 15 метрів вперед, де є пішохідний перехід.