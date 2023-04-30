в одесі поліцейські встановлюють обставини загибелі матері з донькою

Тіла 34-річної жінки та 2-річної дитини були виявлені 29 квітня близько восьмої години вечора біля багатоповерхівки на Французькому бульварі місцевими жителями.

За попередньою інформацією, містянка разом з донечкою випала з балкону орендованої квартири, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

Жінка жила з дитиною та чоловіком, який був на роботі, коли сталася трагедія. У поле зору поліції подружжя не потрапляло. На обліку у службі у справах дітей сім’я також не перебувала.

Наразі слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановлює всі обставини трагічної події.

Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.

ГУ Національної поліції в Одеській області