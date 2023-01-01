В Одесі розшукуються неповнолітні брат і сестра (фото)

Одеським районним управлінням поліції №1 встановлюється місце знаходження брата та сестри Крилова Івана-Максима, 2012 р.н., та Крилової Злати, 2009 р.н., які сьогодні, 31 грудня, самовільно залишили спеціалізований дитячий заклад й наразі їхнє місце знаходження невідоме.

Прикмети Іван-Максима: зріст 165 см, русяве волосся.

Був одягнений: в сіро-зелену шапку, темну куртку, чорні штани, при собі мав світлий рюкзак.

Прикмети Злати: зріст 155 см, русяве волосся.

Була одягнена: у рожеву куртку, чорний спортивний костюм з рожевими смужками.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваних, просимо повідомити до поліції за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».

Головне управління Національної поліції в Одеській області