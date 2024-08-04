В Одесі в результаті зіткнення вантажівки та пожежного автомобіля постраждали водії та пішоходка

Автопригода сталася сьогодні, 4 липня, близько восьмої години на перехресті вулиць Троїцької та Рішельєвської. Постраждали водії обох транспортних засобів та жінка, яка стояла на узбіччі.

Попередньо слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області встановила, що зіткнення автівок сталося, коли рятувальники їхали на виклик з увімкненою сиреною та проблисковими маячками з боку вулиці Рішельєвської на червоне світло світлофора, а водій продуктової вантажівки – з боку вулиці Троїцької на зелене світло. Унаслідок зіткнення автівки відкинуло на узбіччя, де в той час перебувала пішохідка.

До лікарні з різними тілесними ушкодженнями доставлені 28-річний водій пожежної машини, 40-річний водій вантажівки та 50-річна жінка. Їм надається медична допомога. Керманичі будуть перевірені на стан спʼяніння.

Поліцейські встановлюють повні обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Закликаємо всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись ПДР та зауважуємо, що у разі наближення транспортного засобу екстреної служби з увімкненим проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом, водій, який може створювати йому перешкоду для руху, зобов’язаний дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд. Будьте взаємоввічливими та памʼятайте: рятувальники, медики, поліцейські поспішають не просто так, а для того, щоб чимшвидше надати допомогу людям, які її потребують.

Одеське районне управління поліції № 1