В Одесі в суді шість в’язнів порізали собі вени, лезо пронесли в носі

У Малиновському райсуді Одеси на судовому засіданні шестеро ув’язнених порізали вени.

Про інцидент, що трапився в п’ятницю, 23 жовтня, повідомило місцеве видання 048.ua.

Зазначається, що розглядалося кримінальне провадження щодо бунту в колонії в травні 2019 року. Підсудним мали обрати запобіжний захід.

Місцеві журналісти повідомляли, що постраждалих семеро та що вони могли порізатися заточками. Водночас керівник пресслужби Південного ОТО Нацгвардії Михайло Кондира уточнив у коментарі “Українській правді“, що постраждали шестеро в’язнів. Одному військові завадили нашкодити собі.

Вв’язнів перевіряли, але одному із підсудних вдалося пронести на засідання суду половинку леза в ніздрі (згідно з карантинними нормами ув’язені були в масках).

Військові НГУ викликали швидку і надали потерпілим першу медичну допомогу, зазначає Новинарня.

Як інформує 048, у трьох підсудних закінчився термін попереднього покарання, яке вони відбували в 51-й колонії. Запобіжний захід підозрюваним продовжували вже кілька разів. Тепер адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт. Суддя продовжив утримання обвинувачених за ґратами ще на два місяці.

За словами дружини одного з підсудних Сергія Лозюка, Алли, утримання в 51-й колонії було жахливим. Ув’язнених постійно били, давали неїстівну їжу, в якій були черви.

Це вже п’яте судове засідання у цій справі. Переносяться вони тому, що на суд не приходять свідки. Наступне засідання відбудеться 3 листопада.

Як відомо, в ДЗ “Південна виправна колонія № 51” 27 травня 2019 року незадоволені умовами утримання ув’язнені вчинили бунт та пожежу. В результаті цього тілесні ушкодження отримали співробітники колонії. У лютому 2020 року сімом підозрюваним оголосили підозри. За версією слідства, вони дезорганізували роботу і навмисне зіпсували майно установи шляхом підпалу службового автомобіля.