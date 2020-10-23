В Одесі в суді шість в’язнів порізали собі вени, лезо пронесли в носі
У Малиновському райсуді Одеси на судовому засіданні шестеро ув’язнених порізали вени.
Про інцидент, що трапився в п’ятницю, 23 жовтня, повідомило місцеве видання 048.ua.
Зазначається, що розглядалося кримінальне провадження щодо бунту в колонії в травні 2019 року. Підсудним мали обрати запобіжний захід.
Місцеві журналісти повідомляли, що постраждалих семеро та що вони могли порізатися заточками. Водночас керівник пресслужби Південного ОТО Нацгвардії Михайло Кондира уточнив у коментарі “Українській правді“, що постраждали шестеро в’язнів. Одному військові завадили нашкодити собі.
Вв’язнів перевіряли, але одному із підсудних вдалося пронести на засідання суду половинку леза в ніздрі (згідно з карантинними нормами ув’язені були в масках).
Військові НГУ викликали швидку і надали потерпілим першу медичну допомогу, зазначає Новинарня.
Як інформує 048, у трьох підсудних закінчився термін попереднього покарання, яке вони відбували в 51-й колонії. Запобіжний захід підозрюваним продовжували вже кілька разів. Тепер адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт. Суддя продовжив утримання обвинувачених за ґратами ще на два місяці.
За словами дружини одного з підсудних Сергія Лозюка, Алли, утримання в 51-й колонії було жахливим. Ув’язнених постійно били, давали неїстівну їжу, в якій були черви.
Це вже п’яте судове засідання у цій справі. Переносяться вони тому, що на суд не приходять свідки. Наступне засідання відбудеться 3 листопада.
Як відомо, в ДЗ “Південна виправна колонія № 51” 27 травня 2019 року незадоволені умовами утримання ув’язнені вчинили бунт та пожежу. В результаті цього тілесні ушкодження отримали співробітники колонії. У лютому 2020 року сімом підозрюваним оголосили підозри. За версією слідства, вони дезорганізували роботу і навмисне зіпсували майно установи шляхом підпалу службового автомобіля.Tweet