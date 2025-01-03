В Одесі вибух павербанку став причиною пожежі у квартирі (фото)

Сьогодні вночі в місті Одеса, по вулиці Комітетська, через вибух акумуляторної батареї (павербанку) виникла пожежа в приміщенні ванної кімнати в квартирі на 6-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку.

Під час проведеної розвідки рятувальники встановили вибиті вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраджав.

Для встановлення причини пожежі на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС Одещини.

Головне управління ДСНС України в Одеській області