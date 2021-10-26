В Одессе из-за нехватки кислорода пациентов с COVID-19 экстренно перевозят из одной клиники в другую — СМИ

В Одессе сохраняется критическая ситуация с обеспечением кислородом медицинских учреждений, которые оказывают помощь больным COVID-19.

Как передает корреспондент «Думской», прямо сейчас медики перевозят пациентов из отделения областного центра социально значимых болезней, расположенного на улице Николая Михновского, в другой стационар этого же КУ — на Ядова.

Причина экстренной эвакуации — острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. На Михновского кислорода нет вообще.

Заведующая реанимационным отделением Екатерина Лотощенко

Переправку 43 больных, которые находятся в разном состоянии, от легкого до исключительно тяжелого, осуществляют несколько бригад скорой помощи. Для обеспечения бесперебойной работы кислородной станции сотрудники ДТЭК «Одесские электросети» доставили на место мощный электрогенератор.