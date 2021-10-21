В Одессе пенсионерка погибла, врезавшись на легковушке в маршрутку (фото)
Смертельная авария в областном центре случилась в четверг вечером, поделились в полиции.
В четверг, 21 октября, в Киевском районе Одессы пенсионерка на легковом авто «Daewoo» врезался в пассажирский маршрутный автобус и погибла.
Смертельная авария в Одессе произошла около 19:00, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Предварительно установлено, что 62-летняя водитель «Daewoo Matiz», двигаясь по проспекту Свободы, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с маршруткой. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.
Сейчас обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, что привело к смерти потерпевшего).
Есть ли среди пассажиров маршрутки пострадавшие, пока неизвестно.