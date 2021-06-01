В Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы (фото)

Первый заместитель командира — начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков пропал сегодня утром.

Эту информацию «Думской» официально подтвердили в пресс-службе соединения.

Капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл.

К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении офицера, просьба сообщить по телефона 102 или 0679765934 и 0675181647.

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану огромного участка государственной границы в Черном море, от Крыма до Дуная (в том числе 98 миль самой реки).