Вспышка COVID-19 произошла в Украинском детском центре «Молодая гвардия», что в одесской Лузановке.

Как сообщили «Думской» источники в оздоровительном учреждении, симптомы болезни проявились у 42 детей и двух работников УДЦ. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. Первые результаты — положительные.

Лагерь закрыт на карантин.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения нам подтвердили информацию о случившемся: «Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования».

Напомним, в этом году «Молодая гвардия» начала принимать детей 16 марта — незадолго до того, как регион перешел в «красную зону» по коронавирусной инфекции. К концу марта в центре было восемь подтвержденных случаев COVID-19, но он продолжал работать. Летом кривая заболеваемости пошла вниз, и эпидситуация в лагере стабилизировалась.