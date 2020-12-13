В Одесской области в ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей (фото)

Удар был такой силы, что один из автомобилей слетел в кювет.

В Болградском районе Одесской области в ДТП пострадали семь человек, в том числе трое малолетних детей.

Как сообщили в Болградском отделении полиции в Одесской области, авария произошла в воскресенье, около 16:00, возле села Железнодорожное.

Как отмечается, столкнулись два автомобиля — Daewoo Lanos и Renault. Удар был такой силы, что Daewoo слетела в кювет. В салоне этой машины находились супруги с тремя детьми четырех и восьми лет.

«Всех их госпитализировали. Пострадали и двое мужчин с Renault — водитель и один из двух пассажиров. Они также в больнице», — сообщили в полиции.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального отделения полиции. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. // УНИАН