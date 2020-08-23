В Одесской области в результате столкновения легковушки с отбойником погиб ребенок

На трассе Одесса-Рени в результате ДТП погиб малолетний мальчик, а его мать с травмами головы госпитализирована.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Происшествие имело место вчера вечером, 22 августа, между селами Холмске и Кирнички.

Предварительно установлено, что 43-летний житель Измаильского район вместе с семьей на автомобиле Renault kadett возвращался из областного центра.

Не доезжая до села Кирнички, на 181 км автодороги Одесса-Рени водитель не справился с управлением и столкнулся с отбойником.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте происшествия еще до прибытия врачей умер его 6-летний сын. Жена с травмы головы был доставлена в медицинское учреждение. Сам водитель и его 17-летняя дочь отделались незначительными повреждениями.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.