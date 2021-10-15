В Одесской области водитель погиб в авто, влетевшем в бетонный постамент с танком (фото)

В городе Беляевка Одесской области автомобиль на скорости влетел в бетонный постамент станком. 51-летний водитель Nissan погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе. ЧП произошло в ночь на 15 октября на улице Атамана Головатого.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и авто врезалось в постамент. Мужчина умер до приезда бригады скорой помощи.

Информация о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Следствие установит все обстоятельства ДТП. // OBOZREVATEL