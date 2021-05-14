В одесском аэропорту у одного из пассажиров загорелся багаж

Необычную и одновременно тревожную картину наблюдали в пятницу, 14 мая, люди в международном аэропорту «Одесса». В руках у одного из пассажиров, который собирался лететь в Киев, задымился предмет, замотанный в полиэтиленовую пленку.

По словам очевидцев, «работники охраны аэропорта оперативно вывели этого пассажира из здания, затем раздалось несколько достаточно громких хлопков, замотанный предмет вспыхнул». Посадка на рейс заканчивалась, мужчина попытался сбить пламя, но не получилось. Он попросту бросил горевшую часть своего багажа там же, у входа.

«Тушить воспламенившийся предмет пришлось нашим сотрудникам, — рассказали «ФАКТАМ» в аэропорту. — Там не было ничего особо страшного. Тщательно упакованным оказася бэушный электросамокат, у которого, вероятнее всего, рванул аккумулятор. Благо случилось это не в полете, на борту, а на земле и все завершилось благополучно».