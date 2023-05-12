В окупованому Маріуполі знищили Леніна, встановленого росіянами (фото)
Відео пошкодженого погруддя публікують місцеві паблики.
У Маріуполі невідомі розбили погруддя Леніна, яке було встановлено у міському саду після окупації російськиими військами.
“Володимир Ленін в Міському саду Маріуполя трохи втомився. Маріупольський Спротив повідомляє, що опудало Леніна, встановлене окупантами в найстарішому парку Міський сад декомунізовано остаточно”, – написав радник мера міста Петро Андрющенко. // УНІАНTweet