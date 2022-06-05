В Павлограді розшукують 11-річного хлопчика (фото)
Поліція Павлограда встановлює місце перебування 11-річного Станіслава Шевченка
Четвертого червня близько 15.00 Станіслав пішов гуляти та до терішнього часу не повернувся.
Прикмети: зріст близько 120-130 см, темне волосся, тіло худорлявої будови, очв блакитні
Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Шевченко Станіслава, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, 0956236620; 0667203816 ( розшукова група).слава, обращайтесь по номерам: 102, 0956236620 или 0667203816.
Поліція Дніпропетровської областіTweet