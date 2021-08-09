В Подмосковье ребенок поджег дом, при пожаре погиб его брат

В городе Солнечногорск Московской области 8 августа сгорел двухэтажный дом, в котором жила семья с двумя детьми. Погиб десятилетний ребенок.

Пожар по трагической случайности устроил восьмилетний мальчик-аутист, передает kp.ru.

Сообщается, что мальчик нашел зажигалку и принялся играть с ней, пока его 38-летняя мать отвлеклась. В итоге он поджег скатерть, пламя перекинулось на шторы и мебель.

Женщина схватила ребенка и вынесла на улицу, а затем хотела вернуться за старшим сыном. Из-за онкологического заболевания ему было трудно передвигаться. Однако соседи не дали женщине зайти в горящее деревянное здание, так как это было слишком опасно, и вызвали пожарных. Спасти ребенка так и не удалось.

«После тушения пожара обнаружен обгоревший труп десятилетнего ребенка, который при жизни страдал онкологическим заболеванием. В день происшествия погибший находился дома с матерью и младшим братом, инвалидом 3 группы по причине аутизма», – сообщил изданию источник. // МК