В поліції розслідують загибель двох працівників газової служби в Берегові

Співробітники Берегівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Внаслідок аварії загинуло двоє працівників газової служби. Триває досудове розслідування

Вчора, 28 квітня, о 17:03 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Мішека – Стефаника у місті Берегово ймовірно стався витік газу. Заявник повідомив, що внаслідок аварії є постраждалі.

На місце події одразу виїхали працівники поліції, рятувальники та медики. У підземній шахті правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя. Обидва були працівниками аварійно-диспетчерської служби газового господарства віком 45 та 56 років.

Працівники поліції провели першочергові слідчі дії та попередньо встановили, що двоє працівників газової служби виїхали на виклик для ліквідації витоку газу та отруїлися викидами.

В поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. В ході слідства буде проведено ряд експертиз для встановлення всіх об’єктивних причин та обставин події. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпаття