В Польше украинец погиб, вылетев на фуре на ж/д переезд под поезд (фото)

В Польше 52-летний украинец за рулем грузового автомобиля с прицепом выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где разогнавшийся поезд протаранил фуру.

Как сообщается на сайте местной полиции, трагедия произошла в поселке Хоцишево в Любушском воеводстве на западе Польши.

Сила удара была настолько велика, что части кабины грузовика и предметы из салона были разбросаны в радиусе десятков метров. На место инцидента быстро прибыли спасательные службы, водителя долгое время пытались реанимировать, однако все усилия были напрасными – мужчина скончался от полученных травм.

Пассажиры и машинист электропоезда «Зелена Гура – Гожув Великопольский» в аварии не пострадали. Механические повреждения были только у электрички. Причины и обстоятельства, которые привели к трагедии, сейчас устанавливает полиция.

В Сети сообщают, что переезд хоть и был нерегулируемым, но имеет хорошую видимость. Почему водитель грузовика не заметил стремительно приближающийся поезд, ответить сложно. // Сегодня