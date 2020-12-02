В полтавському СІЗО знайшли повішеним чоловіка, який у жовтні зарізав свою колишню дружину

У слідчому ізоляторі Полтави знайшли тіло 41-річного чоловіка, який 2 місяці тому завдав понад 20 ножових поранень своїй колишній дружині — жінка тоді померла на місці

30 листопада в ДУ «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)» виявили тіло 41-річного полтавця, який в жовтні зарізав свою колишню дружину. Про це повідомила прес-секретар Нацполіції Полтавщини Поліна Ларіна.

Нагадаємо, що 8 жовтня у Полтаві, в мікрорайоні «Мотель», сталося жорстоке вбивство 35-річної полтавки. Жінка побралася з громадянином Канади і проживала в цій країні, але повернулася до Полтави, щоб побути тут деякий час. Раніше судимий, 41-річний колишній чоловік покликав її до себе додому, щоб обговорити можливе примирення та відновлення подружнього життя. Але в ході розмови виникла сварка, в результаті якої, на ґрунті ревнощів, чоловік більше 20 разів вдарив ножем свою колишню.

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень, наступного дня після вбивства, 9 жовтня, Октябрський райсуд обрав запобіжний захід для вбивці — тримання під вартою. З матеріалів справи стало відомо, що вище згадані обставини підтверджуються і показами свідків. Зокрема, матір підозрюваного розповіла правоохоронцям, що проживає разом із сином. Коли прийшла того дня з роботи додому, то побачила, що син був у збудженому стані, а у ванній знайшла труп колишньої дружини.

Під час обрання запобіжного заходу, адвокат підозрюваного просив випустити підзахисного під заставу. Захисник аргументував своє прохання тим, що підзахисний має міцні соціальні зв’язки, працює неофіційно на ринку, має постійний сталий дохід. Також адвокат зазначив, що з наданих слідчим матеріалів слідує, що його підзахисний не міг діяти на момент спричинення смерті свідомо, адже протягом тривалого часу у нього боліла голова.

Сам підозрюваний в судовому засіданні також просив призначити йому домашній арешт або запобіжний захід у вигляді застави.

Суддя Людмила Савченко обрала підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Судячи з інформації на сайті судової влади України, підозрюваний та його адвокат апеляцію на рішення не подавали.

А 30 листопада в полтавському СІЗО 41-річного чоловіка знайшли повішеним. Наразі правоохоронці з’ясовують обставини загибелі чоловіка — це було самогубство чи вбивство.

Анастасія Недогорська, «Полтавщина»