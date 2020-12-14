В результате ДТП из-за летней резины в больницу попали женщина и трое детей (фото)

Четыре человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на выезде из Краматорска. Среди пострадавших — мальчики 7, 10 и 14 лет.

Предварительно установлено, что причиной аварии может быть использование летней резины во время гололеда, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ГУ НП в Донецкой области.

По информации полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня примерно в 9:20 на автодороге Лиман-Доброполье в городе Краматорск.

Установлено, что ВАЗ 2101 занесло на скользкой дороге, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ЗАЗ 1105.

В результате аварии телесные повреждения получили пассажиры автомобиля ВАЗ — трое несовершеннолетних братьев и 32-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, на автомобиле ВАЗ было установлено летние шины.

На месте работали следователь областного главка и следственно-оперативная группа Краматорского отдела полиции. Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).