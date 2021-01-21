В результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли по меньшей мере 15 человек

В четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Возгорание произошло на улице Нижняя Гиивська, 150Б, на втором этаже жилого дома, предварительно переоборудованном под дом престарелых.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

На месте пожара обнаружены тела 15 человек, еще пять человек пострадали.

К тушению пожара привлекли 28 человек личного состава и семь единиц техники.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня. // РБК-Украина