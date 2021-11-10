В результате пожара в Киеве сгорели 3 квартиры: из дома эвакуировали 20 человек

В среду, 10 ноября, в Подольском районе по адресу проспект Правды, 33 загорелась квартира. Огнем охватило соседние балконы.

10 ноября в 14:19 на 101 поступило сообщение о пожаре на просп. Правды, 33 в Подольском районе столицы.

На место вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС Киева.

Возгорание возникло на одном из балконов на 2 этаже с последующим распространением огня на балконы 3 и 4 этажей. Пожарные сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей.

В 14:57 пожар был локализован на площади 30 кв.м и в 15:06 — ликвидирован. В ходе тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 20 человек.

На месте происшествия привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.