В результате пожара в столичном костеле святого Николая сгорел орган

В результате пожара в столичном Николаевском костеле сгорел орган, на котором проводилась репетиция.

Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Известно, что музыкальный инструмент полностью выгорел.

В настоящее время полиция допрашивает органиста, который репетировал музыкальную композицию на органе. Добавляется, что прямо во время репетиции из середины органа начал идти дым (орган электрический).

На пожар отреагировали двое технических сотрудников костела, которые пытались пытались самостоятельно потушить огонь.

Лишь после того, как задымление усилилось, они вызвали пожарных.

Ближе к полуночи пожар ликвидировали. В частности, появилось видео изнутри горелого здания.