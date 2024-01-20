В результаті ДТП у столиці загинув чоловік, який знаходився на зупинці громадського транспорту (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Тойота», 1994 року народження, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Мерседес» й автобусом, який знаходився біля зупинки громадського транспорту.

Внаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці. Пасажир автівки «Тойота» також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.

На місці події працюють наряд патрульної поліції та слідчі з розслідування ДТП главку поліції.

Керманича «Тойоти» затримано у порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Києва