В результаті перекидання весільного автобусу, загинули щонайменше 10 людей (фото)

В Австралії весільний автобус потрапив в аварію, унаслідок якої загинуло щонайменше 10 людей загинули, ще 25 перебувають у лікарні.

Про це пише BBC.

Пасажири поверталися з весілля на виноробні в неділю ввечері в Хантер-Веллі, популярному місці для винних туристів, коли їхній автобус перекинувся. Правоохоронці встановлюють особи жертв ДТП.

Поліція висунула звинувачення 58-річному водієві автобуса, але поки не розголошує подробиці. Причина аварії невідома.Молодят в автобусі не було.

Комісар поліції Карен Вебб заявила, що місце аварії все ще є місцем злочину, триває розслідування.

За даними поліції, на місці аварії був сильний туман. Автобус перекинувся під час повороту на кільцевій дорозі з трасою. // LB.ua