В результаті пожежі на Полтавщині загинула дворічна дитина

До Лубенського районного відділу поліції 19 квітня, близько 18:40, надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу в приватному будинку по вулиці Луговій в селі Остапівка, Новооржицької тергромади, Лубенського району. Поліція розпочала розслідування.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, рятувальники та медики. Після повної ліквідації пожежі, у будинку виявили тіло дворічного хлопчика без ознак життя.

Для встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу. Наразі спеціалісти з’ясовують причину пожежі.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)