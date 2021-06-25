В результаті зіткнення автомобілів швидкої допомоги та морської охорони травм зазнали водій з медсестрою «швидкої» і чотиримісячний хлопчик

В результаті аварії, що сталася на автодорозі між селами Дмитрівка та Шевченкове, травм зазнали водій з медсестрою «швидкої» і чотиримісячний хлопчик, якого вони доправляли до обласної лікарні. У дитини діагностували перелам ключиці, у чоловіка – черепно-мозкову травму, жінка обійшлася забоями.

Попередньо з’ясовано, що транспортні засоби, які рухалися в одному напрямку, зіткнулися, коли «швидка» стала обганяти автомобіль, що рухався попереду, і, повертаючись з зустрічної смуги на свою, не змогла «втиснутися» у потік автомобілів.

Відомості за вказаним фактом поліцейські внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини події.

Ізмаїльській районний відділ поліції в Одеській області