В Рівному у згорівшій квартирі у 9-поверхівці виявили тіло молодого хлопця (фото)

У неділю, 14 січня, у Рівному горіла квартира у житловій дев’ятиповерхівці.

Про це передає ДСНС.

Вогнеборці, що прибули на місце події, в одній із квартир на 7 поверсі виявили тіло хлопця 2002 року народження.

Ще одного чоловіка 1984 року народження з ознаками отруєння чадним газом вивели на свіже повітря та передали працівникам швидкої. Його було госпіталізовано до обласної клінічної лікарні.

Загалом під час гасіння пожежі з будинку евакуювали 15 людей.

До гасіння було залучено 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. // ТСН