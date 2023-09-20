В російському Сочі спалахнула пожежа в районі нафтобази та аеропорту

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Пожежа спалахнула в Адлерському районі міста Сочі у Росії − горить неподалік від нафтобази та аеропорту.

Про це повідомляють російське пропагандиське видання “РІА Новості“, російські Telegram-канали.

За попередньою інформацією, спалахнув резервуар з дизельним паливом. Площа пожежі становить 96 квадратних метрів.

За даними агентства, на місці працюють усі міські служби, поліція, пожежники, швидка допомога, газові служби.

Сочинський аеропорт, неподалік якого сталася пожежа, нібито не припинив роботу і працює в штатному режимі.

Пізніше Telegram-канал База повідомив, що за попередніми даними, причиною пожежі стала атака безпілотника. // УП

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