В російському Сочі спалахнула пожежа в районі нафтобази та аеропорту

Пожежа спалахнула в Адлерському районі міста Сочі у Росії − горить неподалік від нафтобази та аеропорту.

Про це повідомляють російське пропагандиське видання “РІА Новості“, російські Telegram-канали.

За попередньою інформацією, спалахнув резервуар з дизельним паливом. Площа пожежі становить 96 квадратних метрів.

За даними агентства, на місці працюють усі міські служби, поліція, пожежники, швидка допомога, газові служби.

У російському місті Сочі горить резервуар з дизельним паливом. Telegram-канал База повідомив, що за попередніми даними, причиною пожежі стала атака безпілотника. Відео з Telegram-каналів pic.twitter.com/S7BOHxN33I — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 20, 2023

Сочинський аеропорт, неподалік якого сталася пожежа, нібито не припинив роботу і працює в штатному режимі.

Ще одне відео пожежі у Сочі, РФ. Відео з Telegram-каналів pic.twitter.com/BOXqZfLArG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 20, 2023

Пізніше Telegram-канал База повідомив, що за попередніми даними, причиною пожежі стала атака безпілотника. // УП